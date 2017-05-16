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7 FETÖ'cü öğretmene hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma' suçundan yargılanan 1'i tutuklu 7 eski öğretmene 6'şar yıl, 3'er ay hapis cezası verildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde...

7 FETÖ'cü öğretmene hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma' suçundan yargılanan 1'i tutuklu 7 eski öğretmene 6'şar yıl, 3'er ay hapis cezası verildi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu eski öğretmen Sezer Ak, Nevşehir Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer tutuksuz eski öğretmenler Nesime Keysan, Fırat Doğan, Fatih Polat, Ayhan Bekar, Mehmet Karagöz ve Sinan Çetin ise hazır bulundu. Örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmeyen sanıklar, FETÖ terör örgütünün kriptolu iletişim programı ByLock'u da kullanmadıklarını belirterek mahkemede beraatlerini istedi.
KHK ile kapatılan Bank Asya'daki hesaplarını faizsiz bankacılık nedeniyle tercih ettiklerini belirten öğretmenler suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda sanıklardan Sezer Ak, Fırat Doğan, Fatih Polat, Ayhan Bekar, Mehmet Karagöz ve Sinan Çetin'e 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay, mahkemede etkin pişmanlık gösteren tutuksuz Nesime Keysan'a da 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

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