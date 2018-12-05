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7 büyükbaş hayvanı çalan 7 şüpheli yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ahırdan 7 büyükbaş hayvan çalan 7 kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Hayvanlar sahibine teslim edildi. 26 Kasım'da Gebze Balçık Mahallesi'nde Ramazan Ateş'e ait ahıra gece giren hırsızlar, 7 büyükbaş...

7 büyükbaş hayvanı çalan 7 şüpheli yakalandı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ahırdan 7 büyükbaş hayvan çalan 7 kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Hayvanlar sahibine teslim edildi.
26 Kasım'da Gebze Balçık Mahallesi'nde Ramazan Ateş'e ait ahıra gece giren hırsızlar, 7 büyükbaş hayvanı kamyona yükledikten sonra kaçtı. Ramazan Ateş hayvanların çalındığını fark edince jandarmaya haber verdi. Çevrede bulunan güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını inceleyen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma ile İstihbarat Şubesi ekipleri, hırsızların kullandığı aracı tespit etti. Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonla B.K., T.D., Ç.D., A.K., İ.Y., U.Ü. ve C.A. yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan 7 büyükbaş hayvan ahırlarda bulundu. 7 kişi ile ilgili soruşturma devam ederken, çalınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

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