7 bin 85 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yılbaşı öncesinde alkollü içki kaçakçılığının ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik Türkiye genelinde ‘Alkol’ kod adlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyona 7 bin 85 polisten oluşan 2 bin 329 ekip katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yurt genelinde yılbaşı öncesi düzenlediği içki kaçakçılığının ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik operasyon eş zamanlı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonlarda 3 bin 568 iş yerinde arama ve denetleme gerçekleştirildi. Denetimlerde, 228 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, 21 aranan şahıs yakalandı ve 11 bin 366 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ve yine şişelenmemiş 4 bin 652 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, ele geçirilen diğer kaçak ve sahte maddeler şöyle:

“5 bin 89 paket kaçak sigara. 794 adet sahte bandrol, 483 adet boş şişe ve 30 adet mükerrer kullanıma uygun kapüşon. 20 adet tabanca, 15 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 494 adet mermi. 24 bin 415 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron. 634 adet cinsel içerikli hap. 25 gram metamfetamin olmak üzere toplam 31 gram uyuşturucu madde ve 3 adet sikke ele geçirilmiştir. 1 adet sahte alkollü içki imalathanesi tespit edildi. Ayrıca 34 adet iş yerinin iş yeri açma belgesinin, 34 adet iş yerinin ise tütün mamulleri ve alkollü içki satış izin belgesinin olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan denetimlerde 377 bin 897 TL idari para cezası uygulanmıştır.”

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