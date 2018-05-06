7 ayrı suçtan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde düzenlenen operasyonla hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Önder C., saklandığı evde yakalandı.Kocaeli'nde, hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şüpheli Önder C.'nin, Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde saklandığı bilgisi polisi harekete geçirdi. Çevrede başlatılan inceleme sonucu Zonguldak polisi operasyon için düğmeye bastı. Önder C., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet sahte ehliyet ele geçirildi. Şüphelinin, Kocaeli'de organize suç örgütü üyesi olduğu ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI