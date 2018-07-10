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7 aylık evli Iraklı kadın intihar etti

ÇORUM'da 7 ay önce evlenen Iraklı Maha R. (19) evinin yatak odasında atkı ile kendisini asarak yaşamına son verdi. Olay, Çorum kent merkezinde Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 7 ay önce...

7 aylık evli Iraklı kadın intihar etti
ÇORUM'da 7 ay önce evlenen Iraklı Maha R. (19) evinin yatak odasında atkı ile kendisini asarak yaşamına son verdi.
Olay, Çorum kent merkezinde Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 7 ay önce dayısının oğlu ile evlenen Irak uyruklu Maha R., yakınlarına, uyumak için yatak odasına gittiğini söyledi. Maha R., bir süre sonra odada atkı ile kendisini tavana astı. Odaya girip genç kadını asılı halde gören yakınları, hemen polisi ve 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Maha R.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Maha R.'nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Maha R.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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