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7 ay önce evlenen genç, balkondan düşerek öldü

ERZURUM'un merkez Palandöken ilçesinde epilespi hastası Yener Çeçen (26), dördüncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek öldü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Çeçen'in 7 ay önce evlendiği öğrenildi. Olay, dün gece Palandöken...

7 ay önce evlenen genç, balkondan düşerek öldü
ERZURUM'un merkez Palandöken ilçesinde epilespi hastası Yener Çeçen (26), dördüncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek öldü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Çeçen'in 7 ay önce evlendiği öğrenildi.
Olay, dün gece Palandöken ilçesinin Adnan Mederes Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 7 ay önce dünyaevine giren Yener Çeçen, dördüncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Çeçen, dengesini yitirerek balkondan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yener Çeçen, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı'nda çalışan Çeçen'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Yener Çeçen'in cenazesinin ikindide merkez Aziziye ilçesine bağlı Erinkar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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