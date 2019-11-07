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7 ay önce evlendiği eşi banyoya saat görünümlü gizli kamera koymuş

BOLU'da, 7 ay önce evlendiği eşi tarafından banyoya konulan saat görünümlü gizli kamerayla izlendiğini iddia eden 23 yaşındaki G.İ., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bolu'da oturan G.İ. isimli kadın, 7 ay önce evlendiği eşi tarafından...

GÜVENLİK 07.11.2019, 18:21
7 ay önce evlendiği eşi banyoya saat görünümlü gizli kamera koymuş
BOLU'da, 7 ay önce evlendiği eşi tarafından banyoya konulan saat görünümlü gizli kamerayla izlendiğini iddia eden 23 yaşındaki G.İ., savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bolu'da oturan G.İ. isimli kadın, 7 ay önce evlendiği eşi tarafından banyoya yerleştirilen dijital saatten şüphelendi. G.İ., sözleşmeli er olarak görev yapan eşi A.K.İ.'ye saatin neden banyoda olduğunu sordu. A.K.İ. de eşine saate dokunmamasını kendisi için çok özel ve değerli olduğunu söyledi. G.İ., eşinin eve kadın misafirler ve akrabalar geldiğinde saatin fişini prize taktığını fark etti. Saati bir tanıdığına inceleten G.İ. dijital saatin aslında gizli kamera olduğunu fark etti. Bunun üzerine genç kadın durumu eşine söyleyince iddiasına göre darbedildi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
G.İ., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu, ayrıca eşine boşanma davası açtı. G.İ.'nin savcılığa verdiği ifadesinde şu ifadeler yer aldı:
"Kocam sözleşmeli erbaştı. 7 ayda İstanbul’daki görev sözleşmesi bitti ve Bolu’ya geri döndük. Bu 2 ay içerisinde kocam farklılaştı. Bir gün banyoda saat görünümlü bir cihaz gördüm ve kendisine bunun ne olduğunu sorduğumda çok değerli bir saat olduğunu kesinlikle dokunmam gerektiğini söyledi. Fakat bu saat görünümlü cihaz her nedense annem ve kadın akrabalarım geldiğinde banyodaki prize takılırdı. Neden buraya taktığını sorduğumda da diğer prizleri şarj yapmadığını sadece banyodaki prizin çalıştığını söyleyerek beni ikna etti. Kafam takılmıştı, yine kadın akrabalarım ve annem geldiğinde o saat görünümlü cihaz banyoya takıldı. Fırsat bulup hemen cep telefonuna baktım ve annemin görüntüsünü gördüm. Sonradan öğrenim ki o saat görünümlü cihaz gizli kameraymış. O görüntüleri hemen kendi cep telefonuma aktardım. Bununla da kalmadı bana şiddet uygulayarak dövdü, saatlerce odaya kapattı. Benimle evliyken iki kadınla da cep telefonundan aşk yaşadığını tespit ettim. Bunu da inkar etmedi. İki aile bir araya gelerek her şeyi bir bir anlattık. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim."
'ZORLA PORNO İZLETTİ'
Genç kadın ifadesinde ayrıca, kocasının cep telefonundan kendisine zorla porno filmler izlettirdiğini de söyledi. Genç kadının annesi M.B. ve babası A.B. de damatlarından şikayetçi oldu.
DAHA ÖNCE KENDİSİNİ KOMİSER OLARAK TANITIP, GİZLİ KAMERA ALMAYA ÇALIŞMIŞ
Ayrıca A.K.İ.'nin 2014 yılında Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir elektronik mağazasına gidip, kendisi komiser olarak tanıtarak gizli kamera almaya çalıştığı da ortaya çıktı. Bu olayda da işyeri sahibi durumu polise bildirdiği ve A.K.İ. hakkında 'kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu'ndan işlem yapıldığı öğrenildi.
SUÇLAMALAR
G.İ. ile annesi M.B. ve babası A.B.'nin şikayetlerinin ardından, A.K.İ. hakkında 'cinsel taciz', 'özel hayatın gizliliği ihlal', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 'müstehcenlik', 'kötü muamele', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Olayın savcılık aşamasında olduğu, henüz bir gözaltı işleminin uygulanmadığı belirtildi.

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