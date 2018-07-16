Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

69 yaşındaki kadına tecavüze kalkışan şüpheli tutuklandı

SAMSUN'da 69 yaşındaki N.D. adlı kadına tecavüze kalkıştığı öne sürülen Davut Tosun (33), mahalle sakinleri tarafından dövüldü. Polise teslim edilen şüpheli tutuklandı.  Olay, dün sabah İlkadım ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde...

69 yaşındaki kadına tecavüze kalkışan şüpheli tutuklandı
SAMSUN'da 69 yaşındaki N.D. adlı kadına tecavüze kalkıştığı öne sürülen
Davut Tosun (33), mahalle sakinleri tarafından dövüldü. Polise teslim edilen şüpheli tutuklandı. 
Olay, dün sabah İlkadım ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Davut Tosun, iddiaya yalnız yaşayan ve evinden çıkan N.D. adlı kadını ağzını kapatarak yakında bulunan bir ağacın altına götürdü. Şüpheli, yaşlı kadına tecavüze kalkıştı. Kadının bağırması üzerine mahalle sakinleri, şüpheliyi yakalayarak dövdü. Davut Tosun, daha sonra polise teslim edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandılktan sonra adliyeye sevk edildi. Davut Tosun, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325