68 gündür kayıptı, gölette cesedi bulundu

NİĞDE'de 68 gündür kayıp olarak aranan Metin Kocaoğlu, gölette ölü olarak bulundu. Kocaoğlu'nun 2 kuzeni gözaltına alındı.Geçtiğimiz 25 Şubat'ta F.K., eşi Metin Kocaoğlu'ndan haber alamadığı gerekçesiyle kayıp başvurusunda bulundu. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, Kocaoğlu'nun öldürülmüş olabileceği ihtimaline karşı mahalle ve tarlalarda kazı yaparak aramalarını sürdürdü. Ekipler, soruşturma kapmasında Kocaoğlu'nun kuzenleri M.A. ve kardeşi A.A.'yı 30 Nisan'da gözaltına aldı. M.A'nın cesedin bir gölette olduğunu bilgisini vermesi üzerine ekipler, şüpheliye yer tespiti yaptırıldı. Kayseri'den dalgıç polisler, gölette yaptığı çalışmayla Kocaoğlu'nun cesedine ulaştı. Yaklaşık 2,5 aydır su altında kalan Kocaoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.YARDIM İSTEMİŞŞüpheli M.A'nın sosyal medyadan "Arkadaşlar kuzenim Metin Kocaoğlu 54 gündür kayıp. Allah rızası için görenler arasın" şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bütün genel ve özel soruşturma işlemlerinin yürütüldüğü belirtilirken, şu görüşlere yer verildİ:"Yürütülen soruşturma sonucunda 30 Nisan'da M.A. ve A.A. gözaltına alındı. Yapılan arama ve soruşturma işlemleri sonucunda birtakım delillere ulaşılması üzerine 3 Mayıs'ta şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırıldı. Yer gösterme işlemi sonucunda dalgıç polisler tarafından bir gölette kayıp şahıs Metin Kocaoğlu'nun cesedine ulaşıldı. Ceset üzerinde DNA incelemesi ve klasik otopsi işlemi yapılmaktadır. Söz konusu adli olaya ilişkin şüpheliler M.A. ve A.A. gözaltına alınmıştır."

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