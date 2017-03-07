660 kişiyle gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, 660 kişinin katılımıyla yapılan arama kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmadı.

İlçeye bağlı Kandilli Beldesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’nde yapılan tatbikata, TTK Armutçuk Tahlisiye Ekibi, AFAD, UMKE, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği, Madenciler Derneği, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte 660 kişi katıldı.

Tatbikat nedeniyle oluşturulan kriz masasında Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Aykut Manioğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın görev aldı.

Senaryo gereği; maden işçilerinin 7 gün süresince yaptıkları temsili maden ocağında sızan gazdan işçiler etkilendi. İşçiler, kurtarma ekipleri tarafından ocaktan çıkarıldı. Ardından deprem sonrası maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler ile kurum lojmanının yıkılması sonucu hafriyat altında kalan vatandaşlar kurtarıldı. Bir aracın üzerine düşen moloz parçaları nedeniyle araç içerisinde sıkışan iki kişi ise çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır hasar alan ve yangın çıkan İşletme Müdürlüğü'nde görevli personel sedye, ip ve atlama minderleri ile tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Görüntü ve sesle bulma cihazlarının da kullandığı tatbikatta AFAD’a ait 'Afet' isimli köpek de molozların altında kalan bir kişinin yerini tespit ederek kurtarılmasını sağladı. Gerçeğini aratmayan tatbikat ilgiyle izlendi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, tatbikatta 500’ü maden işçisi 660 kişinin görev yaptığını belirterek, “Buradaki hedefimiz şuydu; çevre illerimiz Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak’ın Alaplı, Gökçebey ve Devrek birinci derece deprem bölgesidir. Bizler ikinci derece deprem bölgesinde, bu ekipleri bir araya toplayarak neler yapabileceğimizi gösterdik” dedi.

Tatbikat, plaket töreniyle sona erdi.

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