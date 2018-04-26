6 yıl önce eşini ve ağabeyini öldüren zanlı yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - DİYARBAKIR'da 6 yıl önce eşi Hasibe (44) ile ağabeyi Selahattin Aşuroğlu'nu (57) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla aranan Yemlihan Aşuroğlu (58), kendisini farklı isimle tanıtarak yaşadığı Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bir markette çalışan 'Yaşar' ismindeki kişiden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonunda şüphelinin gerçekte Diyarbakır doğumlu Yemlihan Aşuroğlu olduğu ve 7 Kasım 2012'de eşi Hasibe ve ağabeyi Selahattin Aşuroğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla arandığını belirledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Yemlihan Aşuroğlu, polislere de kendisini 'Yaşar' olarak tanıttı ancak parmak izi araştırmasında gerçek ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Aşuroğlu ifadesinde, "Alkollüydüm. Bir anlık sinirle cinnet geçirip her ikisini de öldürdüm" dedi.

Aşuroğlu, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



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