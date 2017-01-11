6 yıl hapse mahkum olan sanık: Lanet olsun bu uyuşturucuya

SAMSUN, ()-SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan 28 yaşındoaki Atilla Kanık, "Lanet olsun bu uyuşturucuya" dedi.

Olay, 6 ay önce Atakum İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada Atilla Kanık'ın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Atilla Kanık'ın evine baskın yapan polis, 10 paket bonzai ele geçirip evde bulunan 33 yaşındaki B.K.'yı (33) da gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Atilla Kanık tutuklandı. B.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Samsun 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan iki sanık bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Uyuşturucu sattığını itiraf eden Atilla Kanık mahkeme heyetine, "Pişmanım. Lanet olsun. Bu uyuşturucu denen illetten kurtaramadım kendimi" dedi. Diğer sanık ise esrar içtiğini ancak satmadığını söyledi.

İfadelerin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Atilla Kanık'ı etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalandırıp 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık B.K. ise beraat etti.