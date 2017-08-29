6 yaşındaki Yiğit Atakan, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu

Eskişehir'de oturan Hatice ve Ersin Arı çifti çocukları Yiğit Atakan ve 3 yaşındaki Beyza Emine ile 3 gün önce bayram tatili için Manavgat'ın Kızılağaç Mevkii'nde bulunan 5 yıldızlı otele geldi. Tatillerini otelde geçiren çift dün öğleden sonra su kaydıraklarının bulunduğu yerde havuza girip eğlenmeye başladı. Hatice Arı şezlongda küçük kızıyla ilgilenirken, baba Ersin Arı da oğlu Atakan Yiğit ile saat 16.30 sıralarında su kaydıraklarından kaydı. Oğluyla 2 kez kaydıraklardan kayan baba iddiaya göre Yiğit Atakan'ı derinliği 139 santimetre olan havuzda tek başına bırakıp kaydırak merdivenlerinin oraya bıraktığı terliğini almaya gitti. Kolluğu olmayan Yiğit Atakan, bir süre sonra havuzda çırpınmaya başladı. Küçük çocuğun boğulduğunu gören otelin cankurtaranı Özgür Kaplan, havuza atlayarak Yiğit Atakan'ı çıkardı.Minik Yiğit Atakan'a ilk müdahaleyi otel çalışanları yaptı. Suni teneffüs yapılan Yiğit Atakan Arı, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Yiğit Atakan Arı, doktorların tüm çabasına rağmen yaklaşık bir saat sonra yaşamını yitirdi. Yiğit Atakan Arı'nın kesin ölüm nedeninin saptanması için cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Otel ve havuz başında incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, otel görevlilerinin ve olaya tanık olan tatilcilerinin ifadesine başvurdu. Hatice ve Ersin Arı çifti, çocuklarının ölümüne otel yönetiminin ihmalinin neden olduğunu ileri sürdü.Otel Genel Müdürü Ömer Özkul ise ailenin ihmali olduğunu ileri sürdü. Ailenin bir haftalık bayram tatili için otellerine geldiğini belirten Özkul, "Bir gün önce ben de kızımla aynı havuzdaydım. Bu olayda otelin bir ihmali yok, havuz başında cankurtaran görev yapıyor. Uyarı levhaları var. Havuz, standartlara uygun. Çocuk çırpınmaya başlayınca cankurtaran çıkarıyor, suni teneffüs yapıyor. Diğer tatilciler çocuğun başında toplanmış. Anne ve babası daha sonra geliyor. Bu yaştaki bir çocuk kolluksuz olarak havuzda tek başına bırakılıp başından ayrılınmaz" dedi.Antalya'da tatil yaptıkları otelin havuzunda oğlu boğularak ölen Ersin Arı, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda oğlunun cenazesini almayı beklerken gözyaşı döktü. Eskişehir'de bir cam firmasında çalışan 40 yaşındaki Ersin Arı, acil serviste yapılan iğne ile güçlükle ayakta durduğunu söyledi. Oğlunun ölümünde otelin ihmali olduğunu iddia eden Arı, şöyle dedi:“Oğlum, bensiz havuza asla girmezdi. Üzerinde kollukları vardı. Havuza beraber giriyorduk. Kaydıraktan kaydık ve eğleniyorduk. Bir müddet sonra havuzdan çıktık. Bana 'Baba ayaklarım yanıyor' dedi. Ben de terliklerini almak için oturduğumuz yere yönelmiştim. Döndüğümde oğlum olduğu yerde yoktu."Daha sonra oğlunu etrafta aramaya başladığını anlatan Ersin Arı, yarım saat sonra geldiğinde onu suyun içerisinde bulduğunu belirterek şunları söyledi:"Yaşıyordu. Otel müşterilerinin arasındaki bir doktor müdahale etti. Kalp masajı yaptı. Karnı hareket ediyordu, nabzı da atıyordu. Otelde doktor, ambulans yoktu. Yaklaşık 20 dakika boyunca ambulans bekledik. Gelen ambulans ila Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdük. Orada ölüm haberini verdiler. Oğlum bensiz havuza asla girmezdi. Üzerinde kollukları vardı."Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Suişleri İdaresi'nde çalışan anne 38 yaşındaki Hatice Arı, oğlunun havuzdan çıkarıldıktan sonra kustuğunu, nabzının attığını, buna karşılık 112 Acil Servis ekiplerinin otele gelmesinin yarım saati bulduğunu söyledi. Morg önünde kendini yerden yere atan anne Hatice Arı, olayda hatalar zinciri olduğunu iddia etti.Olayı yargıya taşıyacaklarını belirten Hatice Arı, "Tecrübesiz kişiler tarafından oğluma müdahale edildi. 50 kişiyi aşan sayıdaki müşterinin bulunduğu tesislerde olması gereken deneyimli sağlıkçıların bu tesiste olmadığından eminim" dedi.Bu yıl ilköğretim birinci sınıfa başlamaya hazırlanan Yiğit Atakan Arı'nın cenazesi otopsi yapıldıktan sonra ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Eskişehir'in Yusuflar Mahallesi'ne götürüldü.