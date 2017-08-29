6 yaşındaki Yiğit Atakan, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu (6)

SON GÖRÜNTÜLERDE YİĞİT, GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME GİDİYOR

Antalya'nın Manavgat İlçesi Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı 1440 yataklı otelin havuzunda boğulan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı'nın havuza girdikten sonra boğulduğu sırada çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bir tatilcinin eşini ve kızını havuzda oynarken cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, boğulan Yiğit Atakan havuzun ortasında hareketsiz halde yatıyor. Babasının şezlongun yanına bırakıp terlik almaya gittiği çocuğun hemen önündeki havuza atladıktan sonra suyun yüzeyinde hareketsiz durduğu görüntülere yansırken, çevresindeki tatilcilerin çocuğu fark etmediği görülüyor. Suyun yüzezindeki hareketsiz Arı'nın çevresindeki diğer çocuklar havuza atlayıp yüzüyor, aileri de onlarla oynuyor. Görüntüde, havuzdaki bir erkek tatilci, hemen yanındaki Yiğit'i görüyor, ancak daldığını ya da oynadığını düşünerek başka yöne doğru yüzmesine devam ediyor. Görüntülerde çocuğun kolluksuz ve simitsiz olduğu da görülüyor.



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