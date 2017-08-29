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6 yaşındaki Yiğit Atakan, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu (4)

OTEL DOKTORU HASTA GÖTÜRMÜŞ Antalya'nın Manavgat İlçesi Kızılağaç bölgesindeki beş yıldızlı otelde 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı'nın boğularak ölmesiyle ilgili ailenin turistik tesiste sağlık ekibi bulunmadığı iddialarına  otelin...

6 yaşındaki Yiğit Atakan, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu (4)

OTEL DOKTORU HASTA GÖTÜRMÜŞ
Antalya'nın Manavgat İlçesi Kızılağaç bölgesindeki beş yıldızlı otelde 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı'nın boğularak ölmesiyle ilgili ailenin turistik tesiste sağlık ekibi bulunmadığı iddialarına  otelin Genel Müdürü Ömer Özkul, yanıt verdi.
Otelin Side Özel Anadolu Hastanesi ile anlaşmalı olduğunu ve tesiste gündüzleri görevli bir doktor bulunduğunu söyleyen Ömer Özkul, "Hastanenin otelimizde görevlendirdiği doktor, boğulma olayının olduğu esnada oteldeki bir başka hastanın Manavgat'a naklini yapıyordu. Ambulansla birlikte ilçeye gitmişlerdi. Bu nedenle oteldeki doktorumuz müdahale edemedi. 112'den talep edilen ambulansın gelmesini bekledik. Turistik tesislerde 24 saat doktor bulundurmak gibi bir zorunluluk yok" dedi.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yiğit Atakan Arı'nın havuzda boğulmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kızlağaç'ta bulunan otelde jandarma tarafından inceleme yapıldı.
Otel yetkililerinin ifadelerini alan jandarma ekipleri, havuzda gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını kontrol etti. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.

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