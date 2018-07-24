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6 yaşındaki kuzenini öldüren maganda adliyede

GAZİANTEP’te, asker uğurlama gecesinde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden İsmail Daler'in (6) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan halasının oğlu Süleyman B., (27) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, Cumartesi...

6 yaşındaki kuzenini öldüren maganda adliyede
GAZİANTEP’te, asker uğurlama gecesinde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden İsmail Daler'in (6) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan halasının oğlu Süleyman B., (27) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, Cumartesi Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Davetsiz gittiği asker uğurlama gecesinde havaya ateş ettiği için akrabaları tarafından uzaklaştırılan Süleyman B.'nin, anneannesinin evinin sokağında ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, dayısının oğlu İsmail Daler'in ölümüne neden oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada tabancayı ateşlediği öne sürülen ve olay yerinde kaçan Süleyman B.'yi otomobiliyle Kahramanmaraş'a giderken gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Süleyman S., Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şüphelinin sağlık kontrolünden araca bindirilirken ağladığı görüldü.

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