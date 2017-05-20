6 otobüsün kül olduğu yangının çıkış nedenini bilirkişi belirleyecek

BURSA'da geçen nisan ayında yolcu otobüslerin park ettiği alanda çıkan ve 6 otobüs kullanılamaz, 1 otobüsün hasar gördüğü yangınla ilgili soruşturma sürdürülürken, polis incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli bir duruma rastlayamadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise, araçların tamamen kül olması nedeniyle yangının çıkış nedeni belirleyemedi. Yangının neden kaynaklandığını atanacak bilirkişi tesbit edecek.Merkez Osmangazi ilçesi, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yakınındaki özel bir firmaya ait yolcu otobüsü parkında geçen 28 Nisan'da saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek diğer otobüslere de sıçradı. Haber verilmesi sonucu sevk edilen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışma ardından 6 otobüsün tamamen kül olduğu, 1 otobüsün ise kullanılamaz hale geldiği yangını yangını önce kontrol altına aldı sonra söndürdü.Bursa Emniyet Müdürlüğü çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı incelemede olay sırasında çevrede dolaşan şüpheli kişileri tesbit etmedi. Polis, incelemenin buna rağmen sürdüğünü belirtirken Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangının çıkış nedenini belirleyemediklerini söyledi. İtfaiye yetkilileri, "Araçlar gerçekten çok kötü yanmıştı. Biz, yaptığımız tüm incelemeye rağmen bir sonuç elde edemedik. Bunu savcılığa bildirdik. Yangının nedeni atanacak bilirkişi tarafından tesbit edilecek" dedi.