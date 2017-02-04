6 otele fuhuştan kapatma cezası

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA’da fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 6 otel mühürlendi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl Aralık ayında 13 adrese ’Bal 05’ adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda, ’fuhuş yapmak, aracılık etmek ve yer temin etmek’ suçlarından gözaltına alınan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu N.İ., D.K., M.K., A.M. ve A.H. adlı kadınlar ile A.K.T., E.Ö. ve B.Ü. adlı erkek şüpheliler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süren soruşturma kapsamında toplanan İl Zührevi Hastalıklar ve Fuhuş Komisyonu, operasyon düzenlenen 6 otelin 15 gün ile 2 ay arasında mühürlenip kapatılmasına karar verdi.