Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
ABD: Küba politikası yeniden gözden...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Kayseri'deki hain saldırıda şehit sayısı...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu
Kılçdaroğlu o vekilin istifasını istedi
Ahmet Türk'e tahliye kararı
Bahçeli'nin bu istediği de yerine...

6 otele fuhuştan kapatma cezası

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA’da fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 6 otel mühürlendi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl Aralık ayında 13 adrese ’Bal 05’ adı...

6 otele fuhuştan kapatma cezası

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA’da fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 6 otel mühürlendi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl Aralık ayında 13 adrese ’Bal 05’ adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda, ’fuhuş yapmak, aracılık etmek ve yer temin etmek’ suçlarından gözaltına alınan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu N.İ., D.K., M.K., A.M. ve A.H. adlı kadınlar ile A.K.T., E.Ö. ve B.Ü. adlı erkek şüpheliler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Süren soruşturma kapsamında toplanan İl Zührevi Hastalıklar ve Fuhuş Komisyonu, operasyon düzenlenen 6 otelin 15 gün ile 2 ay arasında mühürlenip kapatılmasına karar verdi.   

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.