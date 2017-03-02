6'ncı kattaki dairenin penceresinden düşen öğretmen öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde oturduğu 6'ncı kattaki dairenin penceresinden düşen öğretmen 41 yaşındaki Sibel Sadıkoğlu, hayatını kaybetti.
Olay, bugün Esentepe Mahallesi, Çamlıca Konakları'nda meydana geldi. Çorlu Bahçelievler Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan 2 çocuk annesi Sibel Sadıkoğlu, oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden bakarken, dengesini kaybedip düştü. Beton zemine çakılan Sadıkoğlu, olay yedinde yaşamını yitirdi.
Yapılan incelemenin ardından Sibel Sadıkoğlu’nun cesedi, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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