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6'ncı kattaki balkondan düşen Seren, öldü

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, 6'ncı kattaki dairesinin balkonundan düştüğü öne sürülen 1 çocuk annesi Seren Aydın (25), yaşamını yitirdi.  Olay, dün akşam saatlerinde, Çerkezköy Cumhuriyet...

6'ncı kattaki balkondan düşen Seren, öldü

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, 6'ncı kattaki dairesinin balkonundan düştüğü öne sürülen 1 çocuk annesi Seren Aydın (25), yaşamını yitirdi. 
Olay, dün akşam saatlerinde, Çerkezköy Cumhuriyet Mahallesi Tepe Emlak Konutları A- 15 blokta meydana geldi. Evinin balkonunda bulunan, evli ve 1 çocuk sahibi Seren Aydın, henüz bilinmeyen nedenle 6'ncı kattan düştü. Genç kadının düştüğünü görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Aydın'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haber üzerine Seren Aydın'ın eşi Samet Aydın ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Seren Aydın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, Cumhuriyet Savcısı Güray Ataş ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Seren Aydın'ın, özel hastanede çalıştığı, çocuğunun ise 2 yaşında olduğu öğrenildi. 

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