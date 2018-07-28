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6'ncı katta tehlikeye aldırış etmeden çalıştı

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde bir inşaatın 6'ncı katında, hiçbir güvenlik önlemi almadan 20 santim genişliğindeki tahtanın üzerine çalışan inşaat işçisi, görenleri hayrete düşürdü. Çay'ın en işlek caddelerinden Fahrettin...

6'ncı katta tehlikeye aldırış etmeden çalıştı
AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde bir inşaatın 6'ncı katında, hiçbir güvenlik önlemi almadan 20 santim genişliğindeki tahtanın üzerine çalışan inşaat işçisi, görenleri hayrete düşürdü.
Çay'ın en işlek caddelerinden Fahrettin Bey'deki 6 katlı inşaatın en üst katında kalıp çakan inşaat işçisi, halat ve baret gibi hiçbir güvenlik önlemi olmadan yaklaşık 20 santim genişliğindeki tahtanın üzerine çıkıp çalıştı. Tahtanın üzerinde yürüyen ve elindeki keserle çivi çaktığı görülen işçi, tehlikeye aldırmadı.
İsmini vermeyen işçi, "Yaptığınız tehlikeli değil mi? Ölümle burun burunasınız" uyarısına, "Bu ne ki? Daha tehlikeli işlerde çalıştık. Ekmek parası. Her insan yerde çalışabilir. Bizim gibi yüksekte çalışacaksın. Şu an ihmal ettik. Bazen önlemimizi alıyoruz. Size yüksek geliyor. O kadar da yüksek değil. Korkarsak bu işi yapamayız. Korkmuyoruz ki bu işi yapıyoruz. Merak etmeyin, bir şey olmaz" diye yanıt verdi.

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