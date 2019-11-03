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6'ncı inşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar
ELAZIĞ'da, 5 inşaattan 100 bin TL değerinde malzeme çaldığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince başka bir inşaatta hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 02.11.2019, 19:11
ELAZIĞ'da, 5 inşaattan 100 bin TL değerinde malzeme çaldığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince başka bir inşaatta hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler farklı tarihlerde 5 inşaatta hırsız yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemelerde hırsızların M.E. ile M.S. olduğunu tespit etti. Polisin takibi sonucu 2 şüpheli, yapılan baskınla başka bir inşaatta hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerle ilgili yapılan incelemede inşaatlardan 100 bin TL değerinde malzeme çaldıkladı belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.E. ile M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler farklı tarihlerde 5 inşaatta hırsız yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemelerde hırsızların M.E. ile M.S. olduğunu tespit etti. Polisin takibi sonucu 2 şüpheli, yapılan baskınla başka bir inşaatta hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerle ilgili yapılan incelemede inşaatlardan 100 bin TL değerinde malzeme çaldıkladı belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.E. ile M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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