Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

6 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Özkan ARSLAN/ANKARA, () - ANKARA'da, kendilerini 'hakim, savcı, polis' olarak tanıtarak ağına düşürdükleri kişileri dolandıran organize suç örgütü, düzenlenen operasyonla çökertildi. 13 şüpheli gözaltına alınırken, kimlikleri tespit...

6 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Özkan ARSLAN/ANKARA, () - ANKARA'da, kendilerini 'hakim, savcı, polis' olarak tanıtarak ağına düşürdükleri kişileri dolandıran organize suç örgütü, düzenlenen operasyonla çökertildi. 13 şüpheli gözaltına alınırken, kimlikleri tespit edilen 10 şüpheli için ise yakalama kararı çıkartıldı. Yapılan incelemede şebekenin iki yılda 6 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.
Şebekenin dolandırdığı kişilerden gelen yoğun ihbar üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Musa Yücel'in talimatıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlardan alınan ifadeler doğrultusunda yapılan teknik takip neticesinde dolandırıcıların birbirlerini tanıdıkları ve organize bir şekilde hareket ettikleri belirlendi. Şebekenin kurbanlarını Ankara'da seçtikleri, dolandırıcılık sonucu elde ettikleri paraları Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki şüphelilere götürdükleri tespit edildi.
GÖREV DAĞILIMI YAPMIŞLAR 
Teknik takip sonucu şebeke üyelerinin iş bölümü yaptıkları, vatandaşı arayan kişilere 'Konuşmacı', paraları teslim alan kişilere 'Eldenci' adı verildiği ortaya çıktı. Toplanan paraların da aynı kişiler tarafından Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesine götürdükleri belirlindi.
ŞORUŞTURMA SIRASINDA 13 GÖZALTI
Soruşturma sürerken Ankara'da 13 şüpheli gözaltına alındı. Mağdur ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Şanlıurfa'da oldukları tespit edilen 9 şüpheli ve Ankara'da olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında bu sabah gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için emniyetin operasyonu sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314