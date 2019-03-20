6 koyun çalan 4 kişi yakalandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da, ağıldan 6 koyun çalan 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Karaman merkeze bağlı Sudurağı Beldesi'nde besicilik yapan Fatih Can, dün ağılındaki koyunlardan 6'sının çalındığını fark edip jandarmaya haber verdi. Jandarma yaptığı çalışma sonucu koyunları çalan kişilerin S.K. (30), C.Ö. (31), B.A. (29) ve A.Ç.'yi (19) olduğunu belirledi. Şüpheliler Konya'daki adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Çalınan koyunlar da sahibine teslim edildi. 4 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye getirildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.



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