6 kişinin öldüğü kazayla ilgili yargılanan sürücü: Büyük üzüntü içindeyim

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili açılan davada, sürücü Ali Erol'un tutuksuz yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Erol, 80 kilometre hızla giderken, diğer aracın önüne çıktığını öne sürüp, "Büyük üzüntü içindeyim. Mekanları cennet olsun" dedi.

Kaza, geçen yılın Mayıs ayında Devrekani ilçesi Duruçay mevkisinde meydana geldi. Yürekveren köyüne bayram ziyaretine giden ve içinde 6 kişinin olduğu Enver Binen yönetimindeki 37 DC 250 plakalı otomobil, Ali Erol'un kullandığı 37 AAD 050 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Enver Binen ile otomobildeki eşi Kadriye Binen (53), kızları Sibel (17), Müzeyyen (19), Selenay Binen (15) ve anneannesi Kezban Ergin (71) hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan sürücü Ali Erol ile Ragıp Kara ise yaralandı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilen Ali Erol, 2 ay sonra tahliye edildi. Erol hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında hakim karşısına çıkan Erol, kaza öncesi 80 kilometre hızla gittiğini ileri sürerek, "Akaryakıt istasyonunu geçtiğimde diğer araç önüme çıktı. Frene basmam ile çarpmam bir oldu. Ben hemen araçtan çıkarak, araçtan fırlayan insanlara yardım etmeye gittim. Ambulans çağırdım, büyük üzüntü içindeyim. Mekanları cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Erol'un tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



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