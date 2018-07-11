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6 ildeki FETÖ operasyonuna 6 tutuklama

ADIYAMAN merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı. Geçen perşembe günü Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...

6 ildeki FETÖ operasyonuna 6 tutuklama
ADIYAMAN merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.
Geçen perşembe günü Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasında yer alan ve 'Bylock' kullandığı tespit edilen Adıyaman merkezli Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Manisa ve Şanlıurfa’da 11 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, adreslerinde arama da yapılan 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulaması tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aysel B., Gülüzar A., Feyza A., Halime A., Mesude A. ve Bilal K., tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
 

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