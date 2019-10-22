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6 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
MARDİN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 eski polis gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, emniyet kadrosunda görevliyken ihraç edilen, örgütün dijital arşivlerinde...
GÜVENLİK 22.10.2019, 13:39
MARDİN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 eski polis gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, emniyet kadrosunda görevliyken ihraç edilen, örgütün dijital arşivlerinde 'örgüte bağlı' diye konumlandırılan ve haklarında beyan bulunan 6 kişi ile 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah Mardin merkezli Konya, Antalya, Hatay, Elazığ ve Bursa'da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda eski polisler M.A., G.Y.T., A.E., H.Ö., B.Y., Ö.C. ve F.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı belirtildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, emniyet kadrosunda görevliyken ihraç edilen, örgütün dijital arşivlerinde 'örgüte bağlı' diye konumlandırılan ve haklarında beyan bulunan 6 kişi ile 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah Mardin merkezli Konya, Antalya, Hatay, Elazığ ve Bursa'da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda eski polisler M.A., G.Y.T., A.E., H.Ö., B.Y., Ö.C. ve F.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulandığı belirtildi.
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