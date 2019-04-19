6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı 

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, () - SİVAS merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 17- 25 Aralık 2013'ten sonra kentteki 'öğrenci yapılanması'nda faaliyet gösterenlere yönelik yürütülen soruşturmada, 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Şanlıurfa, İstanbul, Sinop, Siirt ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, örgüt içinde 'ev abisi' olarak faaliyet yürüttükleri ileri sürülen M.A., L.B., E.G., M.T. ve E.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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