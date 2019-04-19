6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti. Elazığ merkezli Adana, Ankara, Batman, İzmir ve Kayseri'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında rütbeli askerlerin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Elazığ'a getirilerek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.