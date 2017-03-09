6 ilde FETÖ operasyonu: 11 kadın gözaltına alındı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 15 kadından 11'i gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün 'Bylock' haberleşme programını kullandığı ileri sürülen 15 kadın hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine bugün polis tarafından Aksaray başta olmak üzere Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kadın gözaltına alınırken, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden öğretmenlikten ihraç edilen Filiz A.'nın, öğrütün emniyetteki kadın polislerin 'Ablası' olduğu ileri sürüldü.

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