6 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()- BURSA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa, İzmir, Manisa, Ankara, İstanbul ve Bitlis'te 8 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında olduğu tespit edilen 2'si halen görevde rütbeli asker, 5'i ihraç ve 1'i sivil olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.