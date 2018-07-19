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6 gündür kayıp olan pide ustasının cesedi bulundu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 6 gündür kayıp olan pide ustası Ömer Ankara'nın (26), bağ evinin önündeki çardakta ipe asılı cesedi bulundu. Gölcük'te en son cuma namazı çıkışında görülen pide ustası Ömer Ankara'dan bir daha...

6 gündür kayıp olan pide ustasının cesedi bulundu
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 6 gündür kayıp olan pide ustası Ömer Ankara'nın (26), bağ evinin önündeki çardakta ipe asılı cesedi bulundu.
Gölcük'te en son cuma namazı çıkışında görülen pide ustası Ömer Ankara'dan bir daha haber alınamadı. Hüseyin T. bugün öğleden sonra, Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi Çifte Selvi mevkiinde bulunan bağ evine gittiğinde çardakta asılı bir kişiyi görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi, ölen kişinin 6 gündür kayıp olan Ömer Ankara olduğunu belirledi. Ömer Ankara'nın kaybolduğu gün öldüğü tahmin edilirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset morga kaldırıldı. Ömer Ankara'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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