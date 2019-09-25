6 bin tavuk ölüsünün bulunduğu mahalle karantinaya alındı (2)
TAVUK ÇİFTLİĞİNİN SAHİBİ, HİDAYET KARACA'NIN AVUKATIYMIŞ İznik ilçesindeki tavuk ölümlerinin yaşandığı çiftliğin, FETÖ çatı davasında yargılanarak hapis cezasına çarptırılan eski Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı...
TAVUK ÇİFTLİĞİNİN SAHİBİ, HİDAYET KARACA'NIN AVUKATIYMIŞ
İznik ilçesindeki tavuk ölümlerinin yaşandığı çiftliğin, FETÖ çatı davasında yargılanarak hapis cezasına çarptırılan eski Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın avukatı Doğan Akkurt'a ait olduğu ortaya çıktı. Doğan Akkurt, FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 avukat ile birlikte 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılanmış, haklarında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti. FETÖ'nün avukat yapılanmasıyla ilgili soruşturmada hakkında 15 yıla kadar hapis istenen Akkurt, hakkındaki tutuklama kararı sonrası ifadesini değiştirerek, Hidayet Karaca ile yaptığı Pensilvanya ziyaretini anlatıp itirafçı olarak serbest kalmıştı.
İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğan Akkurt'u ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Akkurt, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Mehmet BULDU/İZNİK, ()
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