Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Dolar 4.06 lirada, euro 4.98 lirada, Borsa düştü
Dolar 4.06 lirada, euro 4.98...
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı

6 aydır kayıp Fatma, gölette aranacak

KARAMAN'ın Sarıseliver ilçesinde, yaklaşık 6 ay önce kaybolan Fatma Uyanık (33) için ilçedeki Çevlik göletinde arama yapılacağı belirtildi. Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık, geçen yıl 5 Ekim'de annesi Zahide Uyanık ile...

6 aydır kayıp Fatma, gölette aranacak
KARAMAN'ın Sarıseliver ilçesinde, yaklaşık 6 ay önce kaybolan Fatma Uyanık (33) için ilçedeki Çevlik göletinde arama yapılacağı belirtildi.
Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık, geçen yıl 5 Ekim'de annesi Zahide Uyanık ile birlikte evlerinden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Buradaki bağ evinde bir gece kalan anne- kız, ertesi sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Uyanık, ilçe merkezine döndü. Fatma Uyanık, havanın kararmasına karşın eve dönmeyince, yakınları aramaya çıktı. Tüm çabalara karşın sonuç alınamayınca jandarma ve polise gidilerek, kayıp başvurusunda bulunuldu. Jandarma ve AFAD ekibi, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı, ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekipler bir süre sonra çalışmaları sonlandırdı.
Fatma Uyanık için ailenin başvurusu üzerine ilçede bulunan Çevlik göletinde arama yapılacağı belirtildi. Ağabey Ali Uyanık, "Kardeşimden 198 gündür haber alınamıyor. Bizim ve Cumhuriyet Savcımızın isteği doğrultusunda ilçede bulunan Çevlik göletinde aramalar yapılacak. Arama çalışmalarının en kıza sürede başlayacağını ümit ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314