6 ay önce nişanlanan çiftçi, traktör altında can verdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde çiftçilik yapan ve 6 ay önce nişanlanan İbrahim Mavi (26), devrilen traktörün altında kalarak, yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Yemişlitahta mevkisinde meydana geldi. Deniztepesi Mahallesi'ndeki evine giden İbrahim Mavi'nin kullandığı 07 KB 292 plakalı traktör, virajda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Mavi, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Mavi'nin cansız bedenini traktörün altından çıkardı. Mavi'nin cesedi, Serik Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. İbrahim Mavi'nin, yaklaşık 6 ay önce nişanlandığı belirtildi.
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