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57 gündür kayıp gencin cansız bedeni bulundu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA'da, 1 Mart'ta evinden çıkan ve ailesinin bir daha haber alamadığı Murat Durmaz'ın (30), 57 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulundu. Ekipler, Durmaz'a, 100 metre uzağında buldukları...

57 gündür kayıp gencin cansız bedeni bulundu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA'da, 1 Mart'ta evinden çıkan ve ailesinin bir daha haber alamadığı Murat Durmaz'ın (30), 57 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulundu. Ekipler, Durmaz'a, 100 metre uzağında buldukları cep telefonu sayesinde ulaştı.
Altınova ilçesinde yaşayan, 2 çocuk babası Murat Durmaz, 1 Mart Cuma günü evden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Durmaz'a ulaşamayan ailesi, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Durmaz'ın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, Durmaz'ın son olarak geçtiği yerlerdeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Ekipler, dün Radar Yolu Caddesi yakınlarındaki dere yatağında cep telefonu bulununca yeniden harekete geçti. Durmaz'a ait olduğu tespit edilen telefonun bulunduğu noktaya; Altınova Asayiş Araştırma, Yalova Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro, Narkotik ve olay yeri inceleme ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde inceleme yaparken, dalgıç polisler de dereye girdi. Dalgıç polisler, telefonun bulunduğu yere yaklaşık 100 metre uzaklıkta Durmaz'ın cesedine ulaştı. Murat Durmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Durmaz'ın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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