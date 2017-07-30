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55 yaşındaki çiftçi traktöründe öldürüldü

DİYARBAKIR’ın Hani İlçesi'ne bağlı Uzunlar Mahallesi'nde, başka bir aile ile aralarında 3 yıldan bu yana arazi ve borç konusu bulunan 55 yaşındaki Hüseyin Beyaztaş, traktörle tarlasını sürmeye gittiği sırada pompalı tüfekle vuralarak...

55 yaşındaki çiftçi traktöründe öldürüldü
DİYARBAKIR’ın Hani İlçesi'ne bağlı Uzunlar Mahallesi'nde, başka bir aile ile aralarında 3 yıldan bu yana arazi ve borç konusu bulunan 55 yaşındaki Hüseyin Beyaztaş, traktörle tarlasını sürmeye gittiği sırada pompalı tüfekle vuralarak öldürüldü.
Olay, Hani İlçesi'ne bağlı Uzunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatlerde evinden çıkarak, traktörle tarlasını sürmeye giden 55 yaşındaki Hüseyin Beyaztaş, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Öldürülen Hüseyin Beyaztaş'ın ailesi ile başka bir aile arasında 3 yıldan bu yana devam eden arazi ve borç anlaşmazlığı olduğunu tespit eden güvenlik güçleri, araştırma yapmaya başladı. Hani Devlet Hastanesine kaldırılan Beyaztaş'ın cesedi yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere ailesine  teslim edilirken, mahallede başka olayların yaşanmaması için güvenlik kuvvetleri tedbir aldı. Güvenlik güçleri, cinayeti işleyen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatırken, Hani Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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