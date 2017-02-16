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50 kilo kaçak balla yakalanınca gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()  - SAMSUN'da bir ihbar üzerine Gürcistan'dan gelen otobüste arama yapan polis, iddiaya göre yolculardan 59 yaşındaki Latif P.'nin valizinde gümrük kaçağı bal, içki ve sigara ele geçirip gözaltına aldı. Olay...

50 kilo kaçak balla yakalanınca gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()  - SAMSUN'da bir ihbar üzerine Gürcistan'dan gelen otobüste arama yapan polis, iddiaya göre yolculardan 59 yaşındaki Latif P.'nin valizinde gümrük kaçağı bal, içki ve sigara ele geçirip gözaltına aldı.
Olay bu sabaha karşı Atakum İlçesi'nde meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren polis Gürcistan'dan gelen bir firmaya ait yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Otobüsün bağaj kısmını arayan polis, iddiaya göre yolculardan Latif P.'ye ait valizde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 50 kilo bal, 12 şişe içki ve 20 paket sigara ele geçirdi. Ele geçen malzemelere el koyan polis şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Latif P. bugün adliyeye sevk edildi.

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