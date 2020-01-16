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5 yıldızlı otele haciz işlemi yapan avukata suç duyurusu

GÜVENLİK 16.01.2020, 12:44
5 yıldızlı otele haciz işlemi yapan avukata suç duyurusu
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, cumartesi günü 5 yıldızlı bir otelde yapılmaya çalışılan hacizle ilgili, alacaklı vekili avukat hakkında hem otel sahipleri hem de Bakırköy 5'inci İcra Müdürlüğü tarafından 'görevi kötüye kullanmak' suçundan suç duyurusunda bulunuldu.
Manavgat'ın Titreyengöl mevkisinde bulunan 5 yıldızlı bir otele karşı yapılan icra takibinin ve geçen cumartesi günü gerçekleştirilen haciz işleminin hukuka uygun yapılmadığı belirtildi. Haciz işlemi nedeniyle bir kısmı sökülerek yediemine teslim edilen güneş enerjisi panelleri getirilerek yerine takıldı. Bunun sonrasında, alacaklı olduğu iddia edilen Y.A.'nın avukatı M.Ö. hakkında hem Bakırköy İcra Müdürlüğü hem de otel sahipleri tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Bakırköy 5'inci İcra Müdürlüğü tarafından Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Avukat Suçları Soruşturma Bürosu'na verilen şikayet dilekçesinde, bahse konu dosyayla ilgili olarak, şüpheli alacaklı vekili avukat M.Ö.'nün geçen 27 Aralık'ta borçluların menkul mallarının haczedilerek, muhafaza altına alınması için Manavgat İcra Müdürlüğü'ne talimat yazılmasını istediği belirtildi. Dosyada borçlu olarak görünen otel hakkında Bakırköy 2'nci İcra Hukuk Mahkemesi'nin 12 Kasım 2015'te yetkisizlik kararı verdiği ve kararın kesinleştiği, yine aynı gün Bakırköy 4'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ek kararıyla hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği anlatılan şikayet dilekçesinde, "Alacaklı vekili şüpheli avukat M.Ö. bilinçli ve kasıtlı olarak her iki mahkeme kararını, icra dosyasından çıkartmak suretiyle gizlemiş ve dosya borçlularının tamamı için Manavgat İcra Müdürlüğü'ne haciz talimatı almıştır" denildi.
'AVUKATLIK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞTIR'
Şikayet dilekçesinde Bakırköy 5'inci İcra Müdürü'nün şu ifadelerine yer verildi:
"Hafta sonu bahsedilen otelde haciz ve muhafaza işlemi yapıldığının tarafıma telefonla bildirilmesi üzerine icra dairesine geldim ve borçlu vekilinin tarafıma göndermiş olduğu mahkeme kararları ile dosya yeniden incelenmiş, alacaklı vekili tarafından yapılan hukuksuzluk fark edilerek haciz ve muhafaza işleminin derhal durdurulması için konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmaması yönünde Manavgat 2'nci İcra Müdürlüğü'ne talimat yazılmış ve haciz işlemi durdurulmuştur. Alacaklı vekili şüphelinin bilinçli ve kasıtlı işlemi bu şekilde durdurulmuştur. Şüpheli planlı bir şekilde yapmış olduğu hukuksuz işlem nedeniyle avukatlık görevini kötüye kullanmıştır."
'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUDUR'
Otelin avukatı Ertekin Kök yaptığı açıklamada, haciz işlemiyle ilgili borç konusunda 2015 yılından kesinleşen yargı kararları olduğunu ve dosyanın kapatıldığını söyledi. Avukat marifetiyle dosyadan yargı kararlarının alınması suretiyle gerçekleştirmeye çalışılan icranın 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamına girdiğini anlatan Kök, şunları söyledi:
"İcra devam ederken bu problemin neden kaynaklandığını, hangi yöntemi kullandıklarını tespit etmeyi başarabildik. Vahim olan 2015 yılında kapanmış bir icra dosyasının, Bakırköy 2'nci İcra Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla kapatılan ve kesinleşme şerhi olan icra dosyasının, mahkeme kararlarını dosyanın içerisinden çekmek suretiyle, hukuka aykırı bir şekilde ve suç işleyerek yenileyip, herhangi bir tebligat da yapmaksızın, icra daireleri aracı kılınarak vatandaş zor durumda bırakılmaya çalışılmış, tatil günü vatandaşın hak aramasının önüne geçebilecek tarzda, otel kapısını ve çatısını sökmeye çalışmak suretiyle, olmayan bir alacağı icra tehdidiyle almaya çalıştıkları, kendilerine avantaj sağlamaya çalışmaları, maalesef icra dairelerinin de aracı kılınmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçudur."
Haciz işlemiyle ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

 

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