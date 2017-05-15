Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), () - ORDU'nun Ünye İlçesi'nde bulunan 8 katlı 5 yıldızlı otelde yangın çıktı. Otelde bulunan müşteriler ve çalışanlar tahliye edilirken kısa süreli panik oldu.

Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan 8 katlı 5 yıldızlı Kalıbya World adlı otelin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken dumanlar tüm oteli sardı. Yangının fark edilmesi ardından otelde bulunun müşteriler ve çalışan personel, hemen tahliye edildi. Sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Otelin çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı. Önlem amacıyla çevredeki binalar boşaltıldı.

Olay yerine gelen Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de yapılan söndürme çalışması ile ilgili bilgi aldı. Alevler kontrol altına alınırken soğutma işleminin devam ettiği belirtildi. Yangınla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.



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