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5 yıldızlı otelde tatil yapan Alman turist hırsızlıktan tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Türk müşterinin lobide unuttuğu çantadan 1500 TL çalan 2 Alman turistten biri tutuklandı, diğeri ise yurt dışına çıkış yasağı konularak,...

5 yıldızlı otelde tatil yapan Alman turist hırsızlıktan tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Türk müşterinin lobide unuttuğu çantadan 1500 TL çalan 2 Alman turistten biri tutuklandı, diğeri ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.
Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'ndeki Kumköy Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde tatil yapan Selahattin A., dün öğle saatlerinde çantasını lobide unuttu. Bir süre sonra çantasının olmadığını fark eden Selahattın A., lobiye döndü. Çay içtiği masada bulduğu çantasını kontrol ettiğinde ise 1500 TL'sinin çalındığını gördü. Otel yetkilileri, durumu jandarmaya bildirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, oteldeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, çantanın olduğu masaya otelde tatil yapan Alman turistler Christian Meinberg ve Christian J.'nin oturduğu ve çantadan para aldıkları görüldü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Christian Meinberg ve Christian J., adliyeye sevk edildi. İki Alman turist, savcılık ifadelerinde çantayı masada gördüklerini, sahipsiz olduğunu düşünerek içindeki parayı aldıklarını anlattı. 'Hırsızlık' suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Christian Meinberg tutuklandı. Christian J. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

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