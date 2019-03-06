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5 yıl önce kaybolan yaşlı kadının oğlu, gelini ve torununa 'cinayet' gözaltısı

UŞAK'ın Banaz ilçesinde, 5 yıl önce kaybolan ve aradan geçen sürede bulunamayan 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in oğlu, gelini, torunu ve dünürü, 'cinayet' şüphesiyle gözaltına alındı. Banaz'ın Susuz Köyü'nde yaşayan Hacer Cengiz,...

5 yıl önce kaybolan yaşlı kadının oğlu, gelini ve torununa 'cinayet' gözaltısı
UŞAK'ın Banaz ilçesinde, 5 yıl önce kaybolan ve aradan geçen sürede bulunamayan 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in oğlu, gelini, torunu ve dünürü, 'cinayet' şüphesiyle gözaltına alındı.
Banaz'ın Susuz Köyü'nde yaşayan Hacer Cengiz, 15 Ocak 2014'te kayıplara karıştı. Oğlu ve gelini tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Hacer Cengiz'in bulunması için bölgede geniş çaplı arama yapıldı. Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile köylüler tarafından, yapılan aramalarda sonuç alınamayınca, Kocaköprü Göleti de dalgıçlar tarafından kontrol edildi.
Ancak yaşlı kadının izine rastlanmadı. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacer Cengiz'in kaybolmasındaki sır perdesini aralamak için 6 ay önce özel ekip kurdu. Özel ekip tarafından yapılan araştırmalar ve takiplerin sonunda şüpheler yaşlı kadının oğlu, gelini, torunu ve dünüründe yoğunlaştı. Annesinin bulunması için televizyon programına çıkan M.C., eşi L.C. , çiftin oğlu M.C. ve dünür  A.U. gözaltına alınarak,  jandarma karakoluna götürüldü.

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