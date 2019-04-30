5 yaşındaki Recep'in ölümüne neden olmakla suçlanan doktorlar yargılanıyor

İZMİR'de, Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un (5) öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili haklarında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açılan doktorlar E.A. ve E.B.Ç.K.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan E.B.Ç.K., olayda suçlu olmadığını iddia etti.

Bornova'da yaşayan Murat ve Asiye Işıksoy çifti, 2017 yılının Mart ayında oğulları Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'u öksürük şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan küçük çocuk, bir süre sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un akciğer enfeksiyonu sonucu öldüğü belirlendi. Çocuklarının ölümünde doktorların ihmali olduğunu iddia eden Işıksoy çifti, acil serviste görev yapan doktorlar E.A. ve E.B.Ç.K.'den şikayetçi oldu. Konak Kaymakamlığı, doktorlar hakkında soruşturmaya izin vermedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda doktorların kusurlu olduklarının belirtilmesi üzerine Işıksoy çifti, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1'inci İdari Dava Dairesi'ne itirazda bulundu. İtirazın yerinde görülmesinin ardından doktorlar E.A. ve E.B.Ç.K. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı.

İzmir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanıklardan E.B.Ç.K., ölen Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un annesi ve babası ile tarafların avukatları hazır bulundu. Diğer sanık E.A. ise duruşmaya katılmadı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen E.B.Ç.K., "Ben hastanede asistan hekimim. O gün hasta öksürük ve nefes zorluğu şikayetiyle geldi. Hastaya gerekli müdahaleyi yaptık. Genel durumu stabildi. Tüp takılması gerekiyordu. Ameliyat ekibine gönderdik. Anestezi için 6 saat aç olması gerekir. 3 saat daha aç olması gerekiyordu. Daha sonra bizi arayıp ares durumunun geliştiğini söylediler. Oraya giderek müdahale ettik. Nefes alması için sağ ve soldan olmak üzere iğneyle ciğerlerine müdahale ettik. Ben bu olayda suçlu olduğumu düşünmüyorum. Biz üzerimize düşen görevi yaptık" dedi.

Sanığın ardından söz olan baba Murat Işıksoy ise "Doktor çocuğuma sağ ve soldan olmak üzere iğneyle ciğerlerine müdahale ettiklerini söylüyor. Ancak savcının ceset incelemesinde böyle bir iğne izine rastlanmadığını belirtiyor. Yani doktorlar yapmadıkları müdahaleyi yapmış gibi gösteriyor" diye konuştu.

Hakim, sanıklara esasa yönelik savunma yapmaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi.



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