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5 ülke tarafından aranan şüpheli ile ekibi Mersin'de yakalandı

MERSİN Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada, 5 ayrı ülke tarafından aranan organizatör T.K. ve ekibini yakaladı. Mersin Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele...

5 ülke tarafından aranan şüpheli ile ekibi Mersin'de yakalandı
MERSİN Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada, 5 ayrı ülke tarafından aranan organizatör T.K. ve ekibini yakaladı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,, T. K. isimli organizatörün irtibatlı olduğu şahıslar ile birlikte temin ettikleri göçmenleri Mersin'de sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklatarak gruplar halinde tekneler ile Akdeniz rotasını kullanarak açıkta bekleyen büyük yük gemilerine taşıdıkları bilgisini aldı. Şüphelilerin, göçmenleri yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderdiği ve organize bir şekilde göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu tespit eden ekipler, şahısları 28 Şubat tarihinde teknik takibe aldı. 1 ay süren çalışmalar neticesinde harekete geçen ekipler, 8 şüphelinin 30 Mart günü Suriye uyruklu 112 göçmeni, ayarlamış oldukları araçlar ile Silifke ilçesi Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdükleri ve buradan ayarladıkları tekneye yükleyerek Kıbrıs Rum Kesimine sevk edeceklerini tespit etti. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışma neticesinde göçmenlerin taşındığı tekneye Akdeniz açıklarında müdahale eden ekipler, teknedeki 7'si kadın 9'u çocuk toplam 112 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı.
Ardından çalışmaları genişleten ekipler, 5 ayrı ülke tarafından aranan ve hakkında yakalamaya yönelik 7 değişik çalışma bulunan organizatör T.K. ile beraberindeki 3'ü Suriye uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

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