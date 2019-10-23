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5 saatlik ikna çabasına rağmen, 52 metreden atladı
BURSA’da borçları nedeniyle bunalıma giren Hasan K. (26), 5 saat süren ikna çabalarına rağmen, çıktığı baz istasyonunda 52 metre yüksekten atlayarak ağır yaralandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde meydana geldi....
GÜVENLİK 23.10.2019, 16:08
BURSA’da borçları nedeniyle bunalıma giren Hasan K. (26), 5 saat süren ikna çabalarına rağmen, çıktığı baz istasyonunda 52 metre yüksekten atlayarak ağır yaralandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde meydana geldi. Kredi borçları yüzünden bunalıma giren Hasan K., sabah saat 10.00 sıralarında, bir GSM şirketine ait 52 metre yüksekliğindeki baz istasyonuna çıktı. Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, beton zemine hava yastığı açarak önlem alırken, polisler Hasan K.'yı ikna etmeye çalıştı. 5 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyen Hasan K., çıktığı 52 metre yükseklikteki baz istasyonundan, GSM şirketinin çatısına atladı. Ağır yaralanan Hasan K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından itfaiye merdiveniyle alınarak ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan K.'nın bankadan kredi çekerek bir iş kurduğu daha sonra battığı ve borçları sebebiyle intihara kalkıştığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde meydana geldi. Kredi borçları yüzünden bunalıma giren Hasan K., sabah saat 10.00 sıralarında, bir GSM şirketine ait 52 metre yüksekliğindeki baz istasyonuna çıktı. Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, beton zemine hava yastığı açarak önlem alırken, polisler Hasan K.'yı ikna etmeye çalıştı. 5 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyen Hasan K., çıktığı 52 metre yükseklikteki baz istasyonundan, GSM şirketinin çatısına atladı. Ağır yaralanan Hasan K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından itfaiye merdiveniyle alınarak ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan K.'nın bankadan kredi çekerek bir iş kurduğu daha sonra battığı ve borçları sebebiyle intihara kalkıştığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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