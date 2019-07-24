5 milyonluk vurgun sanıklarının itirazı, 'cezalar isabetli' gerekçesiyle reddedildi

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da başkalarına ait arsaları, sahte belge ile satarak, yaklaşık 5 milyon TL'lik vurgun yaptıkları iddiasıyla 13'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan 3 sanığın, istinaf mahkemesine yaptıkları temyiz başvurusu, 'cezalar isabetli' gerekçesiyle reddedildi.

Olay 2017 yılının kasım ayında meydana geldi. Uğur Uysal, yurt dışında yaşayan M.K. ve M.Ç.'nin, Çalkaya Mahallesi'nde 98 bin 213 ve 34 bin 873 metrekarelik yerleri bulunduğunu tespit etti. Uysal, bu taşınmazları satmak için Ali Çeltik ile işbirliği yaptı. İkili ele geçirdikleri kimlik bilgilerini kullanarak, sahte nüfus cüzdanları oluşturdu. Cüzdanlara da kimlere ait olduğu tespit edilemeyen fotoğraflar yapıştırdı. Ardından da kimliklerdeki tespit edilemeyen bu 2 kişiyi, tapuda M.K. ve M.Ç. gibi tanıtarak, taşınmazların devrini sağladı. İkili, arazileri, bir şirkete, her biri 150 bin TL değerinde olduğu tescil edilen 18 daire ve 2 milyon 200 bin TL karşılığında sattı.

SANIKLARDAN 3'Ü TUTUKLANDI

Antalya'ya gelen mağdurlar durumu fark edip şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada Ali Çeltik, Uğur Uysal, Yunus Özdemir, H.Ç., R.U., S.A. ve B.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mavzer, çok sayıda mermi ile 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Ali Çeltik, Uğur Uysal, Yunus Özdemir tutuklanırken, diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Çeltik, Uğur Uysal ve Yunus Özdemir, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 13'er yıl 6'şar ay hapis ile 62 bin 500'er TL para cezasına çarptırıldı. H.Ç., R.U. ve S.A. hakkında beraat kararı verildi. Tapu çalışanı B.B.'nin dosyası ise ayrıldı.

Sanıklardan Yunus Özdemir ve kimliği tespit edilemeyen iki kişinin tanınmamak için şapka ve gözlük takarak, devir işlemi için tapu müdürlüğüne gittiklerine dikkat çekilen gerekçeli kararda, "Tapu devir işlemini yapan B.B.'nin söz konusu taşınmazların gerçek maliklerinin imzalarıyla işlemi yapan ve kimliği tespit edilemeyen kişilerin fotoğrafları arasında farklılıklar olmasına rağmen sanıkların nüfus cüzdanlarını ve fotoğraflarını gerektiği gibi kontrol etmediği, sanıkların taktığı şapka ve gözlüğü çıkarttırmadan işlemlerini yaparak, taşınmazların usulsüz şekilde devrini sağladığı anlaşılmıştır" denildi.

'CEZALAR İSABETLİ'

Ceza alan 3 sanık, avukatları aracılığıyla Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını yerinde bularak, başvurunun esastan reddine hükmetti.

Kararda, olaydan önce de birlikte emlak alım satım işi yapan sanıklar Ali Çeltik ve Uğur Uysal'ın diğer sanık Yunus Özdemir ile belirli bir plan dahilinde hareket ettiklerine dair ilk derece mahkemesinin kabul ve uygulamasında yasaya aykırılık bulunmadığı vurgulandı.

Kararda, dolandırıcılık olayıyla ilgili sahte nüfus cüzdanları ele geçirilememiş olsa da mağdurların yarı yarıya ortak oldukları suça konu iki taşınmaz hakkında sahte belge ve imza atılmak suretiyle sahte tapu kayıtları oluşturulması, her iki katılana yönelik dolandırıcılık eyleminin gerçekleştirilmiş olması nedeniyle resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen cezaların isabetli olduğu kaydedildi.

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