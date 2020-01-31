5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmek istedi, araç çarptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışan Bayraktar Alemdar'a (87) hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Alemdar, hastanede tedaviye alındı.

Bursa-Ankara Karayolu üzerinde seyir halinde olan Metin T. (22) yönetimindeki 34 UN 5238 plakalı hafif ticari araç, 5 metre ilerideki üst geçit yerine yoldan karşı tarafa geçmek isteyen Bayraktar Alemdar’a çarptı. Yaşlı adam ağır yaralanırken, yardımına sürücü ile çevredekiler koştu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Alemdar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



