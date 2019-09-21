5 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırı kamerada

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde, bilardo salonunun önündeki kişilere pompalı tüfekle ateş açıp, 5 kişiyi yaralayan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 60’a yakın suçtan kaydı bulunduğu belirlenirken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, önceki gece Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Bilardo salonunun önünde bulunan 5 kişi, otomobille gelen kişilerin pompalı tüfeklerle ateş açması sonucu yaralandı. Saldırganlar otomobille kaçtı. Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Dün, Gebze Motorize Yunus ekiplerinin de katıldığı operasyonla K.A., M.Ç., Z.G. ve G.K., Gebze’de yakalandı. Şüphelilerin kiraladıkları araçta 2 pompalı tüfek ve çok sayıda dolu ve boş fişek ele geçirilirken, devam eden operasyonla F.D. de yakalanıp, gözaltına alındı.Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüphelinin ‘Kasten yaralama’, ‘Uyuşturucu kullanma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Gasp’, ‘Hırsızlık’ ve ‘Tehdit’ gibi 60'a yakın suçtan kayıtları olduğu tespit edildi.GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIBu arada, olay anınına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobille gelen şüphelilerin pompalı tüfekle ateş açıp kaçtıkları görüldü. Caddenin iki yanında bulunan kişiler, silah sesleriyle birlikte sağa sola kaçışırken, bazı kişilerin ise aracın peşinden koştuğu görüldü.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.