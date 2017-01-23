5 kişinin ölümüne neden olan ambulans sürücüsü tutuklandı

OSMANİYE'de otomobile çarparak aynı aileden 5 kişinin ölümüne neden olan ambulans sürücüsü 26 yaşındaki Buğra Bozdağan tutuklandı.Kaza, Osmaniye-Kadirli karayolu Cevdetiye yol kavşağında 20 Ocak'ta meydana geldi. Buğra Bozdağan yönetimindeki 80 KY 546 plakalı ambulans, yoldan çıkan 49 yaşındaki Dursun Kaya yönetimindeki 01 TB 631 plakalı otomobille çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Dursun Kaya ile araçta bulunan eşi 49 yaşındaki Bahar Kaya, çocukları 19 yaşındaki Sinem Kaya, 18 yaşındaki İrem ve 17 yaşındaki Kaan Kaya öldü.Kazadan yaralı olarak kurtulan ambulans sürücüsü Buğra Bozdoğan Kadirli Özel 7 Mart Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Buğra, Bozdağan ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.FOTOĞRAFLI