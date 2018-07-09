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5 kişilik hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 13 yaralı

BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM yolunda içinde 15 kişinin bulunduğu hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada, 5 kişi kapasiteli araçta bulunan Suriye uyruklu 2 kadın yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında...

5 kişilik hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 13 yaralı
BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM yolunda içinde 15 kişinin bulunduğu hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada, 5 kişi kapasiteli araçta bulunan Suriye uyruklu 2 kadın yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM yolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Suriye uyruklu Ali Reşid (25) yönetimindeki 31 BA 551 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta, yanlarında kimlik bulunmayan tamamı Suriye uyruklu 15 kişiden 2 kadın ölürken, 13 kişi yaralandı. Suriye uyruklu kişilerin yurda kaçak yollarla giriş yaptığı ve İstanbul'a gittiği iddia edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bolu, Gerede ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Tümü yetişkin olan 15 kişinin 5 yolcu kapasiteli hafif ticari araca sığması ise şaşırttı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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